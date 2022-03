‘AM-010 está virando Transamazônica’, diz motorista

O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) vistoriou, nesta semana, a rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, e constatou a situação precária da estrada com crateras, trechos sem asfalto, lamaçal, falta de sinalização e obras inacabadas. O parlamentar atendeu ao pedido dos vereadores Arnoud Lucas e Dr. Robson Siqueira, ambos de Itacoatiara, que relataram a piora de vários trechos da via, o que coloca milhares de pessoas em risco diariamente.

Ricardo Nicolau constatou que a região na altura do quilômetro 77, bem como o trecho entre os quilômetros 130 e 140, estão entre aqueles com o estado de conservação mais crítico. Por meio de requerimento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado cobra do governo uma medida imediata para a recuperação da rodovia estadual e, assim, evitar acidentes e até mortes causadas pela falta de manutenção da estrada.

“As obras não avançam. Por aqui, passam famílias em carros, motos, caminhões, ambulâncias. Até que chegue a pavimentação por completo, a população não pode mais ficar dessa forma. São vários trechos que estão colocando em risco a vida das pessoas. Nós vamos solicitar ao governo do Estado que possa colocar máquinas e reconstruir esses trechos. Não tem uma pessoa trabalhando, não tem uma máquina, não tem nada na AM-010 que possa demonstrar que o governo está preocupado com a vida das pessoas, cuidando da rodovia”, disse o parlamentar.

Obras não avançam

“Em agosto do ano passado, o governo do Amazonas chegou a anunciar o início das obras na AM-010 a um custo de R$ 366 milhões para mais de 250 quilômetros”, afirma Ricardo Nicolau “e sete meses depois, os moradores ao longo da estrada ainda precisam conviver com a lama e o risco de trafegar em uma rodovia repleta de crateras e mal sinalizada” continua ressaltando que os riscos são ainda maiores com as fortes chuvas que atingem a região nesta época do ano. “O governo do Estado tem muito dinheiro, bateu recorde de arrecadação, já tem recursos destinados aqui para a AM-010 e não pode mais submeter o povo a essa situação dramática”, destacou Ricardo Nicolau.

“Essa é a realidade do cidadão de Itacoatiara, o cidadão do Médio Amazonas, de todas as pessoas que precisam utilizar a AM-010. Eu utilizo essa estrada para transportar a minha família, para ir ao médico. Os taxistas estão no prejuízo, os caminhoneiros relatam que estão trabalhando no prejuízo. E, acima de tudo, as nossas vidas estão em risco nessa situação. O nosso direito de ir e vir precisa ser resguardado”, afirmou o vereador Arnoud Lucas.

‘AM-010 está virando Transamazônica’

Durante a visita, o deputado Ricardo Nicolau presenciou um carro oficial de uma prefeitura amazonense transportando pacientes oncológicos que precisam ir até Manaus fazer tratamentos de saúde na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon). Para o motorista do veículo, a rodovia ‘está se transformando na Transamazônica’, estrada federal inaugurada nos anos de 1970 que interligaria a Amazônia ao Nordeste e que, hoje, está intrafegável em centenas de quilômetros.

A AM-010 liga Manaus a Itacoatiara e foi idealizada ainda no século XIX e tem mais de 250 quilômetros de extensão. A rodovia corta os municípios de Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga. Ela também é caminho para os municípios de Urucurituba, Urucará e São Sebastião do Uatumã.

Assessoria