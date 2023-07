Alunos e professores da rede pública estadual participam de curso sobre educação financeira

Um minicurso sobre a importância do controle de gastos para compreender que condição financeira não significa apenas dinheiro, mas também economia de energia elétrica, água e outros bens duráveis, foram os objetivos principais de um estudo que envolveu alunos e professores de escolas que fazem parte da Divisão Distrital Zona Centro-Sul e Zona Leste 2 da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

A pesquisa intitulada “Educação financeira no ensino fundamental” recebeu fomento do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), via Programa de Desenvolvimento e de Inovação para Educação Básica – Prodeb/Fapeam – edital 006/2021, e foi coordenado pelo professor de Matemática da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jair da Silva Matos.

De acordo com o coordenador do estudo, o projeto tomou como base uma revisão bibliográfica e pesquisa qualiquantitativa, de caráter exploratório na área de educação financeira e matemática. A ênfase foi no tema transversal “educação financeira” e “economia doméstica”, que abrange controle de gastos, poupar para uma melhor saúde financeira no futuro e economizar em casa, utilizando conceitos de porcentagens, frações, gráficos, razão e proporção na disciplina de matemática.

Metodologia

Para o levantamento de dados foram aplicados dois questionários para investigar as questões sociais e o conhecimento dos alunos sobre educação financeira e investimentos para o futuro. O primeiro questionário abordou as questões sociais (nome, idade, sexo, trabalho, conhecimento sobre formas de poupar dinheiro, controle de gastos e economia doméstica). O segundo, com questões sobre o conhecimento adquirido em educação financeira, formas de investir seu dinheiro e qual mudança o conhecimento em educação financeira pode trazer a vida das pessoas.

O minicurso compreendeu três aulas explicativas sobre os princípios básicos de educação financeira e economia doméstica e seguiu um cronograma para atender oito escolas da DDZ centro-sul, uma escola da DDZ Leste II e duas escolas estaduais.

O projeto esclareceu os conhecimentos sobre os juros e as boas práticas para uma boa saúde financeira e economia doméstica, beneficiando alunos e suas famílias a médio e longo prazo, tornando um cidadão preparado para lidar com as relações financeiras.

“Os resultados foram alcançados. Cada um passou a perceber as várias formas de investimentos que existem e também que economizar energia e água também é uma excelente forma de poupar dinheiro. Cada um fez seu próprio orçamento familiar e pode pôr em prática o que aprendeu. Os participantes receberam material didático para poder consultar e relembrar o que estudaram no minicurso”, concluiu Jair Matos.

Prodeb

O Programa de Desenvolvimento e de Inovação para Educação Básica – Prodeb/Fapeam tem o objetivo fomentar a concessão de auxílio-pesquisa para apoiar projetos de pesquisa e de inovação, visando à valorização dos mestres e doutores que atuam na rede pública de ensino, no âmbito da educação básica, com vistas ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da educação no Amazonas.