Alunos das creches municipais recebem kits de merenda com produtos da agricultura familiar

A Prefeitura de Manaus começou a entregar, nesta quarta-feira (24), os kits extras de merenda escolar com produtos da agricultura familiar para os pais ou responsáveis pelos alunos matriculados nas creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Aproximadamente 5,3 mil famílias serão beneficiadas. Das 24 unidades que atendem crianças de 1 a 3 anos, 21 já receberam os itens alimentícios. A estimativa é de que a entrega para todas as creches seja concluída até sexta-feira (26).

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, reforçou que essa ação representa a transição do programa “Nossa Merenda”, que entrega um cartão magnético aos alunos com R$ 150, referente a três parcelas de R$ 50, para o kit da Agricultura Familiar, junto com o kit da Merenda Escolar.

O kit da agricultura familiar é composto por abacaxi, banana, abobrinha, macaxeira, mamão, limão, laranja, cebola e cenoura. No total, 21 creches municipais já receberam os kits.

“Além de garantir o fluxo de aprendizagem dos alunos, o prefeito David Almeida sempre afirmou que a alimentação é prioridade na sua gestão, principalmente neste momento de pandemia, em que os estudantes estão em casa. Queremos que os nossos alunos recebam uma alimentação saudável, para que possam estudar tranquilos em casa. Os kits garantem o alimento mais rápido, diferentemente dos cartões”, pontuou o secretário.

A dona de casa Rayane Alencar, mãe da pequena Louize Alencar, 2, do maternal 2, da creche municipal Gabriel Corrêa Pedrosa, zona Oeste, uma das primeiras a receber, disse que o kit vai ajudar a garantir uma alimentação saudável à família.

“Nesta época de pandemia, quando tudo está muito caro e a renda da família é bem apertada, geralmente compramos as coisas no limite, como frutas e legumes. Então, esse kit vai ajudar muito a nossa família. Esses produtos, junto com o outro kit (merenda escolar), que recebemos na semana passada, vão completar bastante a nossa alimentação. Nós só temos a agradecer”, disse Rayane.

Para o auxiliar de serviços gerais Paulo Lima, pai do aluno Moisés Lima, 3, o kit chegou em uma boa hora. “Esse kit vai ajudar muito a minha família, somos cinco pessoas em casa e, sem dúvida, vai ajudar bastante, principalmente com a situação que vivemos hoje”, afirmou.

Entrega

A gestora da unidade, Delle Marinho, orientou que os pais ou responsáveis fiquem atentos aos grupos de conversa das turmas, para que todos sigam as orientações de segurança para a retirada dos kits na creche.

“Nós já iniciamos as entregas dos kits e até sexta-feira pretendemos finalizar. Os pais que, por algum motivo, não puderam vir buscar, na próxima semana estaremos entrando em contato de novo, mas é importante que venham buscar logo, por se tratar de produtos perecíveis, por isso gostaríamos muito que todos se esforçassem para buscar ainda esta semana, no horário e dia marcados, de acordo com a chamada realizada pelo WhatsApp”, orientou a gestora.

Distribuição

Esta semana os kits serão distribuídos nas 24 creches municipais, sendo 20 próprias e quatro conveniadas. De acordo com o chefe de departamento da Semed, Eugênio Coutinho, a distribuição beneficia as famílias dos alunos, assim como as famílias que vivem da agricultura.

“Nove cooperativas da zona rural trabalham para fornecer esses alimentos, o que gera mais de mil empregos, que produzem os kits que vão alimentar mais de 5 mil alunos das creches municipais. O que nesse tempo de pandemia é algo muito importante”, comentou Eugênio.

