Alunos da rede municipal de Parintins conquistam 74 medalhas nos JEPs 2022

PARINTINS — Com resultados históricos, os alunos da rede municipal de educação de Parintins encerraram sua participação na 37ª edição dos Jogos Escolares de Parintins (JEPs) com a expressiva marca de 74 medalhas conquistadas. Durante 12 dias de competições, 506 alunos de 10 escolas municipais competiram em 13 modalidades esportivas nos naipes masculino e feminino, nas categorias mirim, infantil e juvenil.

Entre as escolas municipais, o ranking geral ficou definido assim:

1º E. M. Fernando Carvalho com 03 ouro, 06 prata e 13 bronze;

2º E. M. São Francisco do Mato Grosso com 03 ouro, 05 prata e 02 bronze;

3º E. M. Luz do Saber com 03 ouro, 04 prata e 04 bronze;

4º E. M. Cívico Militar Tsukasa Uyetsuka com 03 ouro, 01 prata e 05 bronze;

5º E. M. Luiz Gonzaga 02 ouro, 02 prata e 09 bronze;

6º E. M. Claudemir Carvalho com 02 ouro, 01 prata e 01 bronze;

7º E. M. Lila Maia com 01 ouro, 02 prata e 01 bronze;

8º E. M. Charles Garcia com 03 prata e 01 bronze;

9º E. M. Irmã Cristine como 01 prata e 04 bronze;

10º E. M. Beatriz Maranhão com 01 bronze.

De acordo com o secretário de Educação, Azamor Pessoa, esse resultado positivo da participação dos alunos das escolas municipais é fruto dos investimentos que o prefeito Bi Garcia vem promovendo na educação parintinense.

“Vai desde a oferta de formação para os professores de Educação Física pós-pandemia, construção de quadras poliesportivas na cidade e no interior, e por fim toda a logística necessária para que os mais de 200 alunos das escolas do campo pudessem chegar e participar bem dos jogos”, comentou.

De acordo com a coordenação do evento, na edição deste ano mais de 3 mil estudantes de 30 escolas participaram do jogos, dentre eles alunos do Sesi e do Ifam. Entre as modalidades esportivas em disputa, as novidades este ano foram para o Badminton e o Futebol de Vídeo Game Fifa 2022.

