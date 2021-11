Alunos da rede municipal de Manaus iniciam as provas do Saeb

Mais de 30 mil alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental da Prefeitura de Manaus participam, até dia 10/12, da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em 300 unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A prova consiste em avaliar as habilidades e competências desenvolvidas pelos estudantes nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática.

A ação é coordenada pela Divisão de Avaliação e Monitoramento (DAM) da Semed. O chefe da DAM, professor Anézio Mar, comentou sobre a expectativa em relação aos bons resultados dos alunos participantes.

“Estamos com uma boa expectativa, apesar de estarmos em uma pandemia. A Semed, com o apoio do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino, se mobilizou de uma forma intensa, para que nós fizéssemos, junto com a equipe escolar, uma grande ação pró-Saeb. Esperamos que os nossos alunos consigam se sair bem nessa avaliação, que traz informações relevantes, para que consigamos executar políticas públicas voltadas à continuidade do avanço do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes”, destacou.

Preparativos

Para a gestora Maria Santana da Silva, da escola municipal Vicente de Paula, no bairro Japiim, zona Sul, a expectativa é positiva, porque houve uma preparação coordenada com os 211 alunos participantes do 9° ano. Segundo a diretora, a meta é superar a última média de 2019, que foi de 5,5% nos anos finais.

“A expectativa é a melhor possível diante de um trabalho que temos realizado com toda equipe docente e discente da escola. Estamos confiantes que iremos superar nossa meta, por conta de todo um empenho e dedicação da equipe vicentina. Tendo em vista que este ano é uma continuação do planejamento de 2020, mesmo sofrendo limitações com as aulas on-line, semipresencial e presencial”, enfatizou.

Entre as participantes está a aluna Débora Samara, do 9° ano, que está confiante no êxito da avaliação. “Minha expectativa é que a nossa escola alcance uma nota muito boa, para que possamos chegar em um nível avançado de educação e sejamos referência em nossa rede”, comentou.

Diagnóstico

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala, que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, além de refletir os níveis de aprendizagem demonstrados pelos alunos avaliados.

As médias de desempenho dos estudantes, obtidas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, verificadas no censo escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

