Aluno revelado na Copa Zico é chamado para teste no Flamengo

O aluno da rede municipal de ensino, Guilherme Saraiva, 11, viaja neste domingo, 12/3, ao Rio de Janeiro, onde inicia um período de cinco dias de testes nas categorias de base do Flamengo. Guilherme foi revelado na Copa Zico, realizada pela Prefeitura de Manaus, com alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Jogando no time da Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos Santos, Guilherme brilhou nos gramados com o título da categoria Sub-11 e a artilharia da competição. Todo esse talento despertou atenção do clube de coração do menino, o rubro-negro carioca. “Eu comecei brincando de futebol, e meu pai sempre me fez chutar com a esquerda, e fiquei fera na esquerdinha. Estou me sentindo bem com essa oportunidade e pela caminhada que estou fazendo”, afirmou Guilherme.

O pai de Guilherme, Luiz Saraiva, é quem o acompanha em todos os treinos e competições. Ele tem muito orgulho do filho e se intitula fã número um do pequeno jogador. “É uma alegria tremenda né, acompanhar ele desde os sete anos. Para mim, é gratificante, e sou fã dele número um. Com certeza, esse teste é uma chance de ouro para o menino, pois sendo aprovado num grande clube ele vai evoluir ainda mais na carreira”, disse.

Experiência

O futebol entrou bem cedo na vida de Guilherme. Ao lado dos amigos, ele deu os primeiros passos em um campo perto de onde morava. Mas apesar dos bons momentos, o jovem jogador tem algumas lembranças tristes daquela época. Acabou perdendo um companheiro de futebol muito cedo por conta de uma doença, porém, não desistiu da carreira.

Depois das tristezas, Guilherme só progrediu no futebol e começou a fazer parte de projetos sociais do bairro. Com muito talento, chamou a atenção e foi chamado para a escolinha do Santos, “Meninos da Vila”, em Manaus. Toda habilidade é reconhecida e o maior diferencial é a perna esquerda.

“Ele é muito habilidoso, por ser canhoto geralmente os atletas canhotos tem facilidade do drible e finalização, então ele se destaca bastante nisso, na parte de gols e isso é um ponto forte dele”, disse Davi Filho, professor de Guilherme na escolinha do Santos.

A participação na Copa Zico trouxe grandes experiências para Guilherme e também aos demais amigos. Na escola, era visível para os professores que já se tratava de um futuro jogador de futebol, como conta o professor de Educação Física Rodrigo Júnior. “Ele percebia e entendia as atividades, ali já era possível observar que era diferente. Eu tenho certeza que o Guilherme vai ser jogador de futebol, sem dúvida nenhuma e quem vê jogar, confirma isso”.

A experiência na Copa Zico foi significante na vida do Guilherme, pois, além de ter a possibilidade de fazer um teste, também ajudou o time e os demais colegas a se tornarem campeões. “Eu gostei muito, foi uma experiência incrível. Vivi momentos difíceis e bons na competição. Estávamos perdendo de um a zero e nem acreditávamos que poderíamos ganhar, então driblei dois e fomos para o empate e pênaltis e ganhamos”, celebrou o jovem jogador.

Histórias como essa mostram que competições como a Copa Zico abrem espaço para os talentos da capital amazonense brilharem no cenário nacional, e reforçam a importância da educação e do esporte caminham juntos.

Copa Zico

A Copa Zico foi uma competição realizada pela Prefeitura de Manaus de agosto a dezembro com cerca de 3,5 mil estudantes da rede municipal de ensino, que se enfrentaram nas categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Participaram da competição escolas de todas as zonas geográficas da cidade. O objetivo da competição foi de integrar os estudantes de diversos lugares da cidade e promover saúde.