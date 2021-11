Altura de fios de alta tensão ajuda a entender acidente com Marília Mendonça

O avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Cemig na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Segundo o âncora da CNN William Waack, a distância em que os fios de alta tensão estavam do solo ajuda a entender o acidente, assim como a topografia do local. As informações são da CNN Brasil.

Os pilotos de aeronave fazem um cálculo “visual” ao pousar em um aeroporto desconhecido: a ideia é uma espécie de rampa, ou seja, um ângulo de descida, que lhes permita ter a aeronave perfeitamente controlada em termos de direção e, principalmente, em termos de quanta altitude ele perde para a distância que ele percorre.

O cálculo é o chamado de “1:3” (veja no gráfico abaixo): se falta uma milha para chegar à pista, é preciso estar a 300 pés de distância do solo; 2 milhas 600 pés; 2,6 milhas, como foi o caso do local do acidente com Marília Mendonça, seriam 780 pés.

Porém, no local do acidente, os fios estavam a aproximadamente 300 pés de altura. Ou seja, o avião voava consideravelmente abaixo da “rampa”. Resta às investigações descobrirem o que pode ter causado o voo abaixo do ideal.

A topografia do aeroporto de Caratinga, cercado de morros, também não é considerada ideal, segundo Waack.

O acidente

Segundo a Infraero, o avião com a artista decolou às 13h05 (hora de Brasília) do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

A assessoria da cantora confirmou as mortes do produtor Henrique Ribeiro, do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho. No começo da noite, o piloto foi identificado como Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto foi identificado como Tarciso Pessoa Viana. Todos os corpos foram retirados do local.

A distância do ponto do acidente até o aeroporto da cidade de Caratinga, onde ela faria um show, é estimada em três quilômetros.

