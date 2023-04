Aline, Bruna e Larissa formam o último paredão do BBB 23

O 18º Paredão do BBB 23 está formado, e as sisters Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa estão na berlinda. A disputa será pela vaga na grande final da temporada, marcada para a próxima terça-feira, 25/4. Já Amanda, após ganhar a Prova da Finalista, tem seu lugar garantido na disputa pelo prêmio milionário do reality show.

Aline Wirley é cantora e já participou do grupo Rouge, Bruna Griphao é atriz e participou de novelas da Rede Globo, e Larissa é influenciadora digital e apresentadora. As três enfrentam uma votação popular que decidirá quem permanece no programa e quem deixará a casa mais vigiada do Brasil.

No domingo (23/4) ocorrerá a última eliminação do BBB 23, e em seguida, será aberta uma votação para escolher o vencedor do reality show.