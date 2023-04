Aline Barros grava DVD na Marcha para Jesus em Manaus

A 29ª edição da Marcha para Jesus, um evento que reúne fiéis de diversas denominações protestantes, já tem data marcada para acontecer em Manaus: será no dia 10 de junho. Uma das atrações confirmadas é a cantora gospel Aline Barros, que realizará a gravação do seu DVD comemorativo de 30 anos de carreira no Sambódromo.

Com o tema “Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou” (João 14:27), a Marcha para Jesus terá início às 12h com concentração na Praça da Saudade, localizada no Centro de Manaus. De lá, os fiéis seguirão em marcha até o Sambódromo, onde haverá o show de Aline Barros e outras apresentações.

O evento conta com o apoio oficial do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus, Boas Novas, Prado Som e Celebrar Produções e Eventos.