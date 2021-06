Alimentos populares que fazem muito mal à saúde

Muitos dos alimentos que ingere diariamente podem causar danos irreparáveis ​​ao seu corpo.

Aqui estão três:

Carnes processadas

Segundo a Eat This, Not That!, bacon, salsichas e outras carnes processadas, como mortadela, são consideradas cancerígenas.

Refeições de microondas

O rótulo nutricional pode alegar que a refeição de micro-ondas é saudável, mas se for aquecê-la em plástico, os produtos químicos serão liberados na comida.

Pão branco

Embora a maioria dos especialistas afirme que o pão branco é rico em açúcar e carboidratos, o que muitas pessoas não sabem é que também é rico em sódio, o que pode levar à hipertensão.

Comentarios