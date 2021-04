A praça de alimentação do Manauara Shopping volta a funcionar neste domingo (11). Os clientes poderão desfrutar do almoço em família ou do lanche da tarde no período de 12h às 16h. Os restaurantes e lanchonetes prepararam-se para o atendimento ao público cumprindo os protocolos de segurança, entre eles o distanciamento entre as mesas para garantir o bem-estar dos clientes de forma que a refeição no shopping seja um passeio agradável e saborosamente desestressante.

Comentarios