Alguns bairros de Manaus ficarão sem energia nesta terça; confira

Nesta terça-feira (18), haverá interrupções no fornecimento de energia elétrica em quatro bairros das zonas leste, norte e oeste de Manaus, de acordo com a Amazonas Energia. De acordo com a concessionária, a medida é parte de manutenção preventiva na rede de distribuição na capital.

Confira os locais afetados

São José – Rua Bragança, rua São Miguel Ângelo e rua Ipê, das 8h30 às 16h.

Jorge Teixeira – Ramal do Ipiranga e adjacências, das 8h05 às 16h.

Ponta Negra – Rua Sem Nome (atrás do Supermercado Veneza Ponta Negra, acesso pela av. Liberalina Loureiro e adjacências), das 8h15 às 16h.

Santa Etelvina – Av. Comendador Jose Cruz, Condomínio Parque Ville Jasmim e adjacências, das 8h às 16h.

Jorge Teixeira – Ramal do Brasileirinho – Km 11, ramal Pajurazinho – João Paulo e adjacências, das 8h05 às 17h.

Assessoria