Alesp vai investigar conduta de deputado que atacou jornalista em SP

O Conselho de Ética da Assembleia Legistativa do Estado de São Paulo (Alesp) informou que vai apurar as denúncias sobre a conduta do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) no episódio de intimidação à jornalista Vera Magalhães. Até o momento, foram recebidas três representações contra o parlamentar.

Em nota divulgada à imprensa, nesta quarta-feira (14), o órgão ressaltou que a Alesp “não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas”.

O partido Republicanos também anunciou que vai convocar Garcia, que pertence à sigla, para dar “suas explicações” após o ataque do parlamentar à jornalista, durante debate nessa segunda-feira (13). A legenda repudiou o episódio e afirmou que não compactua com a forma como ele abordou a profissional.

