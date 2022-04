Alerta! Pais devem ficar atentos para cuidados com crianças na praia da Ponta Negra

A praia do Complexo Turístico Ponta Negra, mesmo no período de chuvas, está entre os destinos mais procurados em feriados e finais de semana, com o uso por dezenas de famílias. Para garantir a integridade e segurança da criançada, a atenção com os pequenos deve ser redobrada. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos cuidados simples que podem ajudar em caso de crianças perdidas na orla e calçadão do local.

Segundo o comandante do Pelotão de Guarda-Vidas, tenente Aluísio Cruz, pulseiras de identificação para serem colocadas nos braços ou tornozelos dos pequenos auxiliam com informações como nome, idade e telefone de contato da família.

“Não sendo possível ter a pulseira no momento, tendo essa precaução antes, é preciso ter sempre alguém de olho na criança, como uma sentinela mesmo, ininterruptamente. A criança é muito dinâmica, está em movimento num ambiente que é novidade e ela não tem dimensão da real situação dos cuidados que precisa ter”, comentou o tenente.

Para Cruz, os pais, parentes e responsáveis têm que ter essa observação de não tirar a visão direcionada à criançada. “E caso ocorra uma situação de desaparecimento, tomar logo a iniciativa de informar as autoridades no local, como bombeiros, PMs, membros da comissão e também aos frequentados, para pedir ajuda na busca e resgate o mais rápido possível. É importante observar se o pequeno não foi para a água. São algumas orientações que passamos para que todos possam ter uma brincadeira, um feriado e dias de praia com alegria”, falou o tenente.

Orientação para as crianças é fundamental

Outra orientação importante é que os pequenos devem ser alertados a procurar um guarda-vidas ou policial caso se percam. Já a pessoa que encontrar uma criança perdida deve procurar as autoridades presentes na praia.

“Ao encontrar uma criança perdida, procure ajuda dos bombeiros, ciclopatrulha ou membros da comissão, que usam coletes de identificação”.

Segurança no rio

É importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

“As crianças devem sempre estar acompanhadas dos pais ou responsáveis dentro e fora d’água, evitando desaparecimentos e risco de afogamento. Quem não tem muita habilidade na água ou até mesmo não sabe nadar, deve evitar ir para a parte mais funda do rio, preferindo a área mais rasa, evitando negligência. E quem vem à praia, deve vir para se divertir e ter moderação com bebida alcoólica. O excesso de bebida acaba facilitando para que ocorra um afogamento”, explica Cruz.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

