ALEAM realiza a primeira eleição do Parlamento Jovem 2023

Nesta segunda-feira (20), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou, por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, a primeira eleição do Parlamento Jovem 2023. Participaram 61 alunos que cursam o segundo ano do Ensino Médio na Escola Estadual Profª Ruth Prestes Gonçalves, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, que elegeram os primeiros deputado e suplente de deputado de 2023.

Os estudantes assistiram a uma palestra sobre cidadania e sistema político brasileiro com a gerente de Educação Cidadão da Escola do Legislativo, Cassandra Serejo. “Foi a primeira eleição deste ano. Vamos trabalhar para motivar esses alunos, que precisam se situar como sujeitos da própria história, mostrando os direitos e deveres de cada um, isso é promoção da Educação Cidadã”, explicou.

A professora de História, Andressa Repolho de Carvalho, que acompanhou os alunos durante a visita ao Poder Legislativo, falou sobre a importância de atividades de Educação Cidadã para os alunos do Ensino Médio. “É de extrema importância nossos alunos terem acesso a esse conteúdo. Até porque isso é uma outra parte da vida deles que vem a seguir, e eles precisam saber como funcionam os Poderes, principalmente a Assembleia Legislativa”, avaliou.

Foram eleitos o Jovem Deputado Gabriel Henrique Dias, o 1° suplente Marcelo Filho e a 2ª suplente Dayany Marialva. O recém-eleito jovem deputado pretende apresentar propostas sobre Saneamento Básico. “Quero defender e cobrar o acesso ao Saneamento Básico, que é uma questão também de saúde pública, principalmente a questão da rede de esgoto da cidade de Manaus”, declarou o recém-eleito Jovem Deputado.

Prosseguindo com as eleições do Parlamento Jovem, na tarde desta terça-feira (21), a equipe de Educação Cidadã da Escola do Legislativo irá até a Escola Estadual José Carlos Martins Mestrinho, em Itacoatiara (distante 176 km de Manaus em linha reta).