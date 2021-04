Aleam celebra Páscoa com Culto Ecumênico na segunda-feira

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), celebrará a Páscoa com um Culto Ecumênico nesta segunda-feira (5). O evento religioso acontecerá de maneira híbrida, no mini plenário Cônego Azevedo, localizado na sede do Poder Legislativo, a partir das 9h.

O culto será conduzido pelo Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e pelo Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Glauber Moré, sendo transmitido por meio da TV Aleam, canal 6 da NET e 33 da TV aberta, e pelas redes sociais da Casa. A plataforma zoom será utilizada para que parlamentares e convidados possam participar de maneira remota.

Para o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV), a iniciativa, que acontece por meio de ação da diretoria de Assistência Social, é uma maneira do Parlamento não deixar de celebrar esta importante data religiosa.

“A Páscoa é o principal festejo do cristianismo. Logo, me alegro em poder, como Presidente da Assembleia, celebrar esta importante data com um culto no Parlamento Estadual. Meu desejo é que o renascimento de Jesus fortaleça a nossa fé, a fim de juntos vencermos esta pandemia”, disse o presidente.

Comentarios