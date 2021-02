Aleam aprova projeto sobre conscientização ambiental de autoria do presidente Roberto Cidade

O Projeto de Lei nº 22/2020, que institui no calendário oficial do Estado do Amazonas a “Semana Lixo Zero”, de autoria do presidente do Poder Legislativo, deputado Roberto Cidade (PV), foi aprovado por unanimidade durante a sessão plenária desta quarta-feira (24).

A propositura visa promover anualmente, na última semana do mês de outubro, uma reflexão na sociedade sobre a poluição das cidades por meio de reuniões, campanhas, seminários, fóruns, congressos, mostras e workshops. O foco principal é conscientizar a população amazonense sobre o descarte correto dos produtos consumidos, sobretudo de garrafas pet.

“A floresta é nossa maior riqueza e precisamos cuidar do meio ambiente. A Semana Lixo Zero é uma realidade em 10 cidades brasileiras e também no Uruguai e nós não poderíamos ficar para trás nisso. Para se ter uma ideia, o descarte incorreto de resíduos no meio ambiente criou uma ilha de lixo do tamanho do estado de Minas Gerais no Oceano Pacífico”, disse Roberto Cidade.

A Semana Lixo Zero também vai fomentar o envolvimento da população com espaços públicos como praças e parques, com o intuito de amenizar a dependência de relações virtuais.

