Aleam acompanha caso de estudante agredida por PM

A presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas, Alessandra Campelo (MDB), cobra investigação e punição dos agentes policiais envolvidos nas agressões contra uma estudante de jornalismo no Prosamim, na região central de Manaus, nesta terça (6). “Tomei conhecimento a respeito do caso de violência policial contra uma universitária de 18 anos na última terça-feira (6). Queremos que o crime seja investigado e os responsáveis, punidos. Não vamos admitir nenhum tipo de agressão covarde contra uma mulher”, disse a deputada.

Segundo a vítima, os oficiais estavam realizando abordagem policial pela área, no momento do ocorrido. De acordo com a vítima o policial queria o celular dela.

“Eu estava no Prosamim do Centro, quando dois policiais estavam fazendo uma abordagem de em uns rapazes e eu fiquei tranquila, porque eles só estavam fazendo o trabalho deles. Quando um deles achou que eu estava gravando e pediu para ver o meu celular. Debloqueei e entreguei ao policial”, contou a vítima

A deputada presidente da Comissão da Mulher afirma que estará acompanhando o caso .”A Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas, da qual sou presidente, está acompanhando o caso e está à disposição da vítima para todo o suporte necessário”.

