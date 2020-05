ALEAM aceita pedido de impeachment contra Wilson Lima e vice

Na tarde desta quinta-feira (30), através de sessão virtual, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM), deputado Josué Neto, anunciou que autorizou a abertura do processo de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de seu vice, Carlos Almeida Filho.

O pedido foi protocolado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) que alegou existir “má gestão no combate à pandemia do Covid-19 no estado, caracterizando prática de crimes de responsabilidade e improbidade”.

Agora será criada uma Comissão Especial para analisar o pedido, cujos trabalhos devem começar na próxima semana.

Comentarios