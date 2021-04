Ajudante de caminhão é executado a tiros na zona leste de Manaus

Manaus – O ajudante de caminhão Marcio de Souza Queiroz, 38, foi executado com vários disparos de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (21), na Rua Iemanjá, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com o sub-tenente P. Junior, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, a guarnição foi acionado após o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) receber denúncias de um homem alvejado na Rua Iemanjá.

“Quando chegamos no local mencionado na denúncia, o cidadão já não se encontrava lá, tinha sido levado para o (Hospital e Pronto-Socorro) Platão Araújo. Poucos minutos depois, fomos informados que ele foi a óbito no hospital. Ninguém no local quis dizer como o crime ocorreu, somente que o suspeitos estava em uma motocicleta”, completou.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), apontou em laudo que a vítima foi alvejada por cerca cinco disparos de arma de fogo, por todo o corpo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo na unidade hospitalar.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que continuará investigando o caso, que ainda segundo a 14ª Cicom, o local onde ocorreu o crime é considerado área vermelha.

