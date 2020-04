‘Agenda Virtual’ tem bate-papo e muita música

Do reggae ao flashback, passando pelo forró e pela toada, as opções de lives dos artistas amazonenses são muitas nesta semana. Na programação, tem bate-papo sobre as mulheres no hip-hop, show com arrecadação de doações e até sorteio de brindes. Fique de olho na “Agenda Virtual” e programe-se para prestigiar nossos artistas!

Hoje, dia 23

19h – A rapper amazonense Cida Aripória é a primeira convidada da live “Hip-Hop Female”, um bate-papo idealizado pelo @graffitiqueens, com mulheres representantes da cultura hip-hop de diversos estados brasileiros. Cida Aripória, que é militante e membro do Hip-Hop AM há 16 anos, falará sobre trajetória, dificuldades e conquistas dentro do hip-hop do Amazonas. No @graffitiqueens, às 19h (18h, no horário de Manaus).

19h – Magaiver Santos, vocalista da Casa de Caba, faz uma live “no vigésimo terceiro dia de abril”, como diz a letra da música “Ogum”, um dos sucessos da banda. Outros hits como “Janaina” e “O Cacto” também estão garantidos no repertório. Transmissão no Instagram do músico (@magaiverapriori).

20h – Arlley Souza, vocalista da banda Critical Age, e o violinista José Jonas Júnior, farão a live “Especial Legião Urbana – Voz, violão e violino”, para arrecadar doações para idosos. No Instagram do músico (@arlleysouza) e da banda (@criticalage).

21h – A Johnny Jack Mesclado realizará a primeira live nesta quinta-feira, a partir das 21h. No show, que será transmitido pelo Instagram (@jjmesclado), a banda amazonense de reggae, que completou 20 anos em 2019, promete um repertório com os grandes sucessos. O público também poderá interagir com os músicos fazendo perguntas sobre a trajetória do grupo.

Amanhã, dia 24

17h – Toda sexta-feira tem “CDA de Portas Abertas – Online” no Facebook (/corpodedancadoamazonas). A live apresenta uma aula de dança contemporânea comandada pelo diretor do corpo artístico, Mário Nascimento.

Sábado, dia 25

16h – O Grupo Kboclos, que se dedica a cantar a cultura da Amazônia, faz a “Live da Solidariedade” com muitas toadas de Caprichoso e Garantido. O intuito, segundo o grupo, é levar alegria e descontração ao público nesse momento de distanciamento social. Transmissão pelo YouTube (Grupo Kboclos).

16h – Os DJs Roger Corrêa, Ramon Pereira, Sanderson Bruno, Sandro Souza e Alexandre Almeida se uniram para levar muita música e alegria ao público que está em distanciamento social. Na “Live em Casa”, cada um deles fará uma sequência de 1 hora de duração, tocando diversos gêneros, entre eles funk, música eletrônica e flashback. A live também contará com sorteios de brindes. Transmissão pelo YouTube (Power Music DJs Entertainment) e Instagram (@power_music_djs_entertainmen t).

18h – PA Chaves faz a live “#PréAlvorada” para a galera Vermelha e Branca. O show contará com a participação de João Paulo Faria e faz um esquenta para o tradicional evento do Boi Garantido. Transmissão no Facebook (/pauloandre.chaves.1) e no YouTube (TV Garantido).

20h – O cantor Frankinho, vocalista da banda Xote com Pimenta, fará um show acústico, direto de casa, para incentivar o público a manter o isolamento social, sem perder a alegria. No repertório, muito forró, sertanejo e pagode. Transmissão pelo Facebook (Fk Frankinho Xcp).

Domingo, dia 26

11h – O Movimento Marujada realiza mais uma edição do “Bar do Boi em Casa”, com artistas do Boi Caprichoso. Neste domingo, as atrações são Banda Canto Parintins, direto da Ilha Tupinambarana (11h), Paulinho Viana e Banda Movimento Caprichoso (12h10) e, a partir das 13h15, David Assayag, fazendo um especial Arlindo Jr. A transmissão será pelo perfil de cada artista no Facebook (/canto.parintins) e (/paulinhovianacaprichoso) e no YouTube (David Assayag Oficial).

Agenda virtual – Em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, artistas e produtores culturais podem contar com a “Agenda Virtual”, disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), para divulgar as apresentações realizadas nas redes sociais.

A agenda virtual faz parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”. Para incluir um evento no calendário, basta fazer o cadastro, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

A Secretaria também faz a divulgação da agenda nas redes sociais (@culturadoam) e aplicativo (Cultura.AM). O conteúdo dos eventos é de responsabilidade dos realizadores.

