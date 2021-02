Agências do INSS permanecem fechadas até o dia 7 de fevereiro no Amazonas

Em cumprimento à determinação judicial, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) informa que as agências da Previdência Social no Estado do Amazonas permanecem fechadas até o dia 7 de fevereiro.

Desde que foi estendido o período de quarentena definido pelo Decreto Estadual do Amazonas 43.303/2021, de 23 de janeiro, o INSS já havia suspendido o

atendimento administrativo nas agências.

Com a decisão judicial que atendeu o Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, foi suspenso também o atendimento presencial por parte dos Peritos Médicos Federais lotados nas agências naquele Estado.

As perícias médicas e avaliações sociais agendadas no período de fechamento das agências podem ser remarcadas pela Central 135.

*Com informações da assessoria

