Agências bancárias têm horário alterado no final de ano; confira

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou as datas de funcionamento das agências e serviços bancários durante as vésperas e dias de feriado de Natal e na virada do ano.

Dia 23/12 (sexta-feira): expediente normal tanto para atendimento ao público como para operações.

No Natal, dias 24 (sábado) e 25 (domingo), os bancos não funcionarão.

Dia 29/12 (quinta-feira) será o último dia de expediente bancário normal em 2022.

Em 30/12 (sexta-feira), não haverá expediente e as agências bancárias não abrem para atendimento ao público.

Não haverá expediente durante o feriado da Confraternização Universal, de 31 de dezembro de 2022 (sábado) a 1º de janeiro de 2023 (domingo).

O atendimento normal será retomado no dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil de 2023.

Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento para realizar transações, como operações em dispositivos móveis e pela internet, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.