Agências Bancárias informam horário do atendimento nesta quarta-feira

As agências bancárias vão abrir nesta quarta-feira (26) às 12h e o encerramento do expediente será no horário normal, foi o que informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Os bancos fecharam na segunda e terça-feira, devido ao feriado de carnaval. Já nos locais onde as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente foi antecipado para que seja garantido pelo menos 3 horas de atendimento.

As contas como água, energia, telefone e também carnês com vencimento nos dias 24 e 25 de fevereiro vão estar disponíveis para o pagamento sem juros nesta quarta-feira.

Comentarios