Ageman identifica uso irregular de vagas do Zona Azul no Vieiralves

Uma vistoria realizada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) voltou a identificar, nesta semana, o uso irregular de diversas vagas do Zona Azul na área do Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus. Uma das irregularidades constatadas pelos técnicos da agência reguladora foi o estacionamento de motociclistas nas vagas destinadas a veículos. O problema tem sido recorrente em dois trechos da rua Rio Ituxi.

Para as motos, são destinados bolsões exclusivos com capacidade para receber de cinco a 30 motos, dependendo da localização. Nesses espaços, as motos estão isentas de pagamento para o Zona Azul, no entanto, os motociclistas estão desrespeitando e cometendo uma infração grave, com multa de R$ 195,23, podendo haver também o recolhimento da moto.

Outro problema identificado pela vistoria da Ageman foi na rua Rio Içá, onde um veículo utilitário sem permissão legal estava estacionado em vaga exclusiva de cadeirante. Além das irregularidades causadas por motoristas, a equipe do órgão regulador constatou a marcação de vagas do serviço Zona Azul em frente às áreas de estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

O diretor de Mobilidade Urbana e Transporte da Ageman, Charles Cândido, informou que o relatório com o registro das irregularidades foi encaminhado ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e também para a empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda., detentora da outorga do serviço Zona Azul, para que as providências necessárias sejam adotadas.

“Estamos informando a empresa para que ela faça os ajustes necessários com relação à localização das vagas e também o IMMU, para que intensifique a fiscalização na localidade, de forma que os infratores sejam multados, pois se tratam de infrações de trânsito de natureza grave”, afirmou Cândido.

Atualmente, o serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul possui 3.863 vagas distribuídas no centro de Manaus e Vieiralves. Uma hora de utilização do serviço custa R$ 3,50 e o motorista pode permanecer na mesma vaga por até três horas. Os créditos podem ser adquiridos por meio do aplicativo ZA Manaus, pelo site www.zamanaus.com.br ou ainda com os monitores. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.