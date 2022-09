Ageman fiscaliza sistema de telegestão da iluminação pública no Novo Aleixo

MANAUS — Engenheiros da Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), vistoriaram na manhã de terça-feira, 20/9, o funcionamento do sistema de Telegestão das luminárias do conjunto Parque das Garças e demais vias localizadas no bairro Novo Aleixo, zona Norte da cidade.

No total, 444 luminárias foram vistoriadas, as quais receberam os relés que garantem a funcionalidade do sistema de telegestão. A instalação dos componentes foi realizada pela concessionária Manausluz, empresa responsável pela concessão dos serviços de iluminação pública na capital amazonense.

Os concentradores utilizados para a distribuição do sinal de telegestão na localidade, bem como a transmissão do sinal para o Centro de Comando e Controle da Manausluz também foram vistoriados pela agência reguladora.

“Essa fiscalização é importante, porque nós conferimos a informação fornecida pela concessionária. A gente verifica se a empresa realmente fez o serviço que ela nos informou. Se for identificada alguma inconsistência no projeto, a Agência Reguladora solicita que a empresa faça a devida correção”, explicou o chefe da Divisão de Fiscalização da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, Alexander da Silva Batista.

A telegestão permite, por exemplo, programar o acionamento e o desligamento das lâmpadas de LED, identificar falhas como lâmpadas queimadas ou acesas durante o dia e regular a intensidade da luz emitida. Além disso, as equipes de manutenção não precisam mais sair às ruas para detectar possíveis erros, pois o próprio sistema envia notificações de reparo ao Centro de Comando e Controle da concessionária.

O sistema de telegestão é uma das obrigações contratuais da empresa Manausluz.

