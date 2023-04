O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), inicia Campanha de Renegociação de Débitos para que clientes com alguma pendência financeira quitem suas dívidas com condições especiais de acordo com o perfil e valor financiado.

A regularização de débitos on-line, através do Portal do Cliente, são para renegociação de operações contratadas com recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES), com saldo até R$ 21.000,00.

A campanha oferece oportunidade de renegociação de dívidas vantajosas como flexibilização do valor de entrada e prazo para quitação do débito em até 60 meses, bem como a baixa de restrições juntos aos órgãos em até 24h após a renegociação, e em caso de registro em cartório, o cliente deverá pagar as referidas custas no cartório.

Importante destacar que, uma vez iniciada a renegociação é necessário que o cliente tenha quitado até 50% da sua dívida para que esteja apto a solicitar um novo financiamento.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, a ação tem objetivo de ajudar os clientes a ficar em dia com os seus compromissos, especialmente quem atravessou um momento de dificuldade financeira.

“Considerando a situação de endividamento de pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil, acreditamos que este tipo de iniciativa da Agência, é de extrema importância, pois oferece ao consumidor a oportunidade de renegociar suas dívidas e de equilibrar suas finanças e ter acesso a crédito novamente”, disse.

Na última campanha, realizada no ano passado, foram renegociados 2.159 contratos, totalizando mais de R$ 30,5 milhões adimplentes em todo o Estado.

Como renegociar

Clientes com saldo devedor de até 21 mil podem acessar o portal do cliente, no site da Afeam. Para acessar, o interessado deve visitar o site oficial da Afeam, www.afeam.am.gov.br, e clicar no banner “Renegociação online”. Após preencher os dados solicitados, o cliente irá visualizar o saldo dos débitos e simular as condições de pagamento disponíveis, com parcelamento de até 60 vezes.

Clientes do interior do Amazonas devem procurar um dos postos de atendimento da Afeam do seu município ou escritórios-parceiros do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).