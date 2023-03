Aeroporto Internacional de Manaus fica fechado por 7 horas

O Aeroporto Internacional de Manaus, o Eduardo Gomes, na Zona Oeste, suspendeu as operações desta terça-feira (21) por 7 horas. Seis voos foram cancelados e outros sete tiveram ajustes no horário.

De acordo com a direção do aeroporto, a suspensão ocorre para uma “manutenção corretiva emergencial” em um trecho da pista. “Foi necessário suspender as operações, entre 7h e 14h, desta terça-feira”, informou, em nota.

O aeroporto destacou, ainda, que a manutenção busca garantir a qualidade da pista e segurança das operações no terminal.

Voos

A suspensão das operações provocou mudanças na programação de voos. Segundo o aeroporto, seis voos foram cancelados. Também houve alteração nos horários de outros sete voos.

“O aeroporto recomenda que os passageiros que tiverem voos previstos para esse horário, devem entrar em contato com as companhias aéreas para se informar e confirmar a reprogramação”, destaca a nota da direção.

A mudança pegou muita gente de surpresa.