Aeroporto de Manaus inaugura a exposição ‘Embarque na magia de Parintins’

MANAUS — A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com o Manaus Airport, da rede Vinci Airports, inaugurou, nesta segunda-feira (20/06), a exposição “Embarque na Magia de Parintins” com peças exclusivas dos principais itens do maior Festival Folclórico a céu aberto do mundo.

Os turistas que desembarcarem em Manaus poderão apreciar seis indumentárias utilizadas pela cunhã-poranga, sinhazinha, porta-estandarte e pajé, além dos bois Caprichoso e Garantido. Quem visitar o local também poderá tirar uma linda fotografia no novo Espaço Instagramável na área de embarque do terminal de passageiros.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a exposição ajuda a divulgar o patrimônio cultural, material e imaterial dos bumbás e do Festival Folclórico de Parintins, que atualmente constitui um dos maiores atrativos turísticos do Amazonas.

“A exposição ‘Embarque na Magia de Parintins’ é mais uma ação promocional da Amazonastur, que tem a finalidade promover e evidenciar o maior festival folclórico do mundo. O turista que desembarca e não vai para Parintins poderá conhecer mais do festival e os visitantes que vão fazer conexão para a ilha de magia podem começar a sentir aquele gostinho do que está por vir”, afirmou o presidente da Amazonastur.

Segundo a diretora presidente da Vinci Airports nos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, a exposição e os espaços instagramáveis são uma oportunidade de celebrar o que é característico do Amazonas.

“O aeroporto de Manaus está no clima do Festival de Parintins, o que mostra o sucesso da soma dos esforços da Vinci Airports com os da Amazonastur. Além da exposição, temos seis espaços instagramáveis no terminal, apresentações dos personagens típicos do Festival e pinturas corporais para os passageiros que quiserem viver um pouco dessa manifestação cultural tão importante para o estado”, apontou Karen Strougo.

Expostas no saguão de desembarque do aeroporto, as peças têm o objetivo de promover o turismo e chamar a atenção dos passageiros que desembarcam na capital amazonense, muitos deles com destino a Parintins, onde acontecerá o 55º Festival Folclórico, de sexta-feira a domingo (24 a 26/06).