Aéreas pedem para que passageiros usem máscaras nos voos

As duas maiores empresas de aviação civil do país, Latam e Gol, adotaram a política de uso de máscaras por todos os passageiros dos voos comerciais.

A Gol anunciou que a partir deste domingo (10) vai pedir aos passageiros que usem máscaras em todos os voos.

Segundo um comunicado da companhia, ela estava distribuindo máscaras aos funcionários e disponibiliza álcool gel para os clientes.

Para evitar o contágio, a empresa eliminou o serviço de bordo e fechou a sala de espera VIP dos aeroportos.

A Latam vai obrigar os clientes a usar máscaras a bordo a partir de 11 de maio.

A empresa informa que equipou seus funcionários com itens de proteção individual.

Queda no número de passageiros

As companhias aéreas enfrentam uma crise no setor por causa da pandemia. Os dados da Agência Nacional de Avião Civil mais recentes são de março deste ano. Houve uma queda de 10,9% no número de passageiros pagos entre janeiro a março de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números devem piorar, porque em março a situação da pandemia no Brasil ainda era menos grave -a primeira morte registrada no país aconteceu no dia 17 daquele mês, em São Paulo.

FONTE: G1