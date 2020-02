Advogados dizem desconhecer pedido de ‘namorado’ por herança de Gugu

Nesta quinta-feira (13), passou a circular na imprensa que Thiago Salvatico, suposto ex-companheiro de Gugu Liberato, teria entrado na briga pela herança do apresentador.

Segundo a colunista Sonia Racy, do ‘Estadão’, Thiago teria procurado um escritório de advocacia para representá-lo no processo de inventário do apresentador. Ainda segundo a colunista, uma das representantes do escritório confirmou que o rapaz seria de fato companheiro de Gugu, mas não detalhou o que o rapaz pede na ação. Thiago e Gugu teriam mantido um relacionamento estável por oito anos e fizeram dezenas de viagens juntos pelo mundo.

Porém, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, a assessoria da família de Gugu disse desconhecer a informação: “Os advogados que representam a família de Gugu não tem conhecimento sobre qualquer novo processo.”

Além de Thiago, Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu, também tem uma ação na Justiça envolvendo o inventário, onde busca o reconhecimento de união estável com o apresentador. A família de Gugu, por sua vez, afirma que os dois nunca foram um casal e apenas tiveram filhos junto.

