Advogado que agrediu mulher no DF faz ameaças a presidente de conselho da OAB

O advogado Cledmylson Ferreira, que agrediu uma mulher em um estacionamento no Sudoeste, em Brasília, após o cachorro dela ter sido atacado pelo cachorro dele, fez ameaças ao presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, após ser suspenso pela entidade.

Antonio Alberto do Vale Cerqueira registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) após receber mensagens de coação enviadas por Cledmylson por meio das redes sociais.

Em nota, a OAB esclareceu que a suspensão do advogado foi uma decisão da Casa e tem amparo legal. “Não é a intimidação do profissional suspenso que fará esta Seccional recuar na apuração dos fatos já amplamente noticiados em relação à agressão à advogada Giselle Piza e outros que constam do histórico do profissional”, disse a entidade em nota.

A ordem afirmou ainda que a ameaça ao presidente “é mais um fato inadmissível que será apurado no curso do mesmo processo já aberto contra o advogado agressor, além de outras providências, e a OAB acompanhará de perto as investigações”.

Na última segunda-feira (20), as agressões do homem começaram depois de o cachorro da mulher ter sido atacado pelo cachorro do agressor. A mulher relatou ter dito ao homem que o cachorro deveria estar na coleira e na guia e chamado a polícia.

A advogada afirmou que Cledmylson entrou na carro para fugir, mas ela começou a gravar a placa dele. Depois disso, conforme relato, ele partiu para cima dela.