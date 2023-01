Advogado apresenta recurso por liberdade provisória de Daniel Alves

A defesa de Daniel Alves apresentou, nessa segunda-feira, um recurso pedindo a liberdade provisória do jogador até seu julgamento. O lateral está preso desde o dia 20 de janeiro, sob acusação de estupro, que teria ocorrido em uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro.

De acordo com informações do jornal “La Vanguardia”, o advogado do atleta, Cristóbal Martell, desenvolveu um texto dando a garantia à corte espanhola que o lateral brasileiro ficaria em sua casa em Barcelona até o dia do seu julgamento. Ele, inclusive, propôs à justiça algumas medidas para que o brasileiro possa sair da prisão, como a utilização de uma pulseira eletrônica, para assegurar que ele não se desloque por áreas específicas.

O recurso foi apresentado no Tribunal Nº 15 de Barcelona e entregue ao advogado da suposta vítima e do Ministério Público, que terão mais cinco dias para defender a tese de por que Daniel Alves deve permanecer na prisão.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, por acusação de agressão sexual em uma boate em Barcelona. O lateral teria trancado a mulher no banheiro de uma sala VIP da casa noturna, a agredido e estuprado-a.

Inicialmente, o brasileiro negou ter encostado na mulher em entrevista para o programa “Y Ahora Sonsoles”. Porém, ele comentou que manteve apenas relações consensuais em um depoimento para a justiça. Essa contradição foi um dos motivadores para o Ministério Público pedir sua prisão e a juíza espanhola Maria Concepción Canton Martín acatar esse pedido.

O Pumas, do México, já anunciou a rescisão de contrato com Daniel Alves, por justa causa.