ADS divulga programação das Feiras de Produtos Regionais desta semana

Consumidores da capital amazonense ganharão, nesta semana, mais uma opção de Feiras de Produtos Regionais no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus, e uma edição inédita da Feira de Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos, no estacionamento G, do Shopping Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

As novas edições do Governo do Estado, executadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), serão realizadas às sextas-feiras, das 15h às 19h. Entre os produtos que serão disponibilizados ao público, estão: frutas, verduras, artesanatos, uma variedade de lanches da tarde, além de peixes e plantas artesanais.

“Excepcionalmente nesta semana, por conta da programação do 20° aniversário da agência, vamos inaugurar mais duas feiras, visando beneficiar os nossos produtores com mais uma possibilidade de comercializar os seus produtos e, os clientes, que poderão adquirir alimentos de qualidade”, disse o diretor-técnico da ADS, Leandro Goes.

Além das novas edições, a ADS vai realizar normalmente as tradicionais feiras nos demais endereços.

Programação da Feiras da ADS em Manaus

Terça-feira, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra.

Quinta-feira, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h (Inauguração)

• Estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira;

• Estacionamento G, do Shopping Ponta Negra.

Sábado, das 5h às 11h

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

• Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

• Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

• Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.