ADS auxilia no transporte de 3,5 toneladas de borracha natural

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) assistiu na última semana, trabalhadores da Associação dos Produtores, Criadores e Extrativistas do Amazonas (Aprocria), no transporte de 3,5 toneladas de borracha natural. O produto vindo do município de Itacoatiara para Manaus, por meio da rodovia AM-010, terá como destino final a empresa Michelin, que atua no segmento de pneus, na Bahia.

Ao todo, 19 extrativistas da associação Aprocria participaram da safra 2021/2022 da Subvenção da Borracha do Governo do Estado, realizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Em 2022, foram produzidos pela associação um total de 2 mil quilos de borracha natural, sendo beneficiada com R$ 3,6 mil em recursos.

“A ADS realizou essa ação com o objetivo de possibilitar ainda mais o desenvolvimento econômico dos extrativistas que atuam nesta cadeia a partir desta matéria-prima conquistando seu sustento, impulsionando os extrativistas da borracha a produzir e comercializar o produto para o recebimento do Subsídio da Subvenção Econômica da Borracha”, relatou a técnica da ADS locada em Itacoatiara, Fabiola Andrade.

A engenheira florestal e gerente de comercialização de produtos florestais da ADS, Eliane Ramos, explicou sobre o pagamento das safras pagas a partir de 2019. “As safras de 2019/2020 e 2020/2021, foram pagas no valor de R$ 1,50 e para a safra 2021/2022 foi pago R$ 1,75 o kg da borracha. Já a safra de 2022/2023 será de R$ 2,00 por cada quilo de borracha comercializada que será paga neste ano de 2023, conforme o decreto 43.852, de 11 de maio de 2021”.

Ações ADS

Ainda na sexta-feira (27/01), em Lábrea, cerca de 18 toneladas da matéria-prima do Látex foram destinadas para a Indústria de Beneficiamento da Cooperativa Central de Comercialização do Estado do Acre (COPERACRI).

O técnico da ADS, Raimundo Melo, acompanhou juntamente com a Associação dos Produtores Agroextrativistas da Comunidade José Gonçalves (APAC.J.G), a retirada do material em oito comunidades do entorno da cidade ao longo desta semana. Ao todo, o material foi produzido por aproximadamente 61 seringueiros da região.

“O apoio técnico da ADS é muito importante, pois é a partir desse acompanhamento que verificamos se há alguma irregularidade ou anseios da comunidade”, disse o técnico da ADS, Raimundo Melo.