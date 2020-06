Adolescente tem cabeça quase arrancada por estupradores em Nova Olinda do Norte

Uma adolescente identificada como Jamilly Souza, de 13 anos, foi encontrada morta neste domingo (21), em uma área de mata no bairro Vale do Sol, município de Nova Olinda do Norte, distante 135 quilômetros de Manaus. Ela estava quase degolada e com sinais de estupro. Um dos suspeitos foi preso.

O corpo foi encontrado por moradores da região, que imediatamente acionaram a Polícia Militar. A vítima estava desaparecida e tinha sido vista pela última vez na companhia de dois rapazes.

De acordo com informações preliminares, o crime pode ter acontecido por volta das 2h da madrugada deste domingo. Um dos suspeitos do crime foi preso horas depois do corpo ter sido encontrado.

Criminalidade

Moradores do município ficaram chocados com o crime e pedem justiça pelo assassinato da adolescente. “A polícia tem que investigar esse crime. Não pode ficar impune, pois quem matou vai cometer outros crimes e viver no meio da sociedade como se nada tivesse acontecido”, disse uma moradora.

Outra moradora falou sobre a onda de violência que assola a cidade. “Quanta crueldade. Nova Olinda já foi uma cidade tranquila, eu me criei nesse tempo onde não tinha maldade. Quanta saudade do tempo que nosso município era tranquilo”, escreveu a moradora em uma rede social.

A Polícia Civil do município investiga o assassinato e busca por informações de um outro homem que participou do crime.

FONTE: EM TEMPO

Comentarios