Adolescente morre vítima de descarga elétrica em ramal, na Zona Norte

A adolescente Maria Eduarda de Souza Noé, de 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, na terça-feira (6), no ramal do Acará, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Em entrevista à Rede Amazônica, o tio que estava com a vítima no momento do acidente contou os detalhes da tragédia.

A jovem completaria 17 anos nesta quarta-feira (7). Ela estava na garupa de uma motocicleta quando o veículo encostou em um fio de alta tensão desencapado. Familiares da vítima afirmaram que tinham acionado a concessionária Amazonas Energia desde às 19h de segunda-feira (5), mas a empresa só enviou uma equipe após a morte da garota.

