Adolescente morre após participar de desafio no TikTok

Jacob Stevens, de 13 anos, morreu de overdose de antialérgico após ter participado do “desafio Benadryl” do TikTok. A “tendência” da rede social incentiva os internautas a tomar altas doses de Benadryl, nome comercial de um medicamento antialérgico (difenidramina) que induz alucinações. O adolescente teve uma convulsão logo após o início da filmagem e ficou em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por seis dias, recebendo altas doses de remédios. Depois de tentativas de tratamento, a equipe médica constatou que o adolescente estava sem atividade cerebral e a família optou pelo desligamento dos aparelhos.

O pai de Jacob, Justin Stevens, luta para que as restrições de idade no TikTok e no comércio de medicamentos de venda livre sejam mais duras, para que a situação de Jacob não se repita com outras famílias. O TikTok bloqueia as buscas pelo desafio com um pop-up que alerta sobre os desafios perigosos. Vale ressaltar que o desafio não surgiu agora e já teria causado a morte de uma jovem de 15 anos do estado de Oklahoma, também nos Estados Unidos, em 2020.

Jessica Nouhavandi, cofundadora da farmácia online Honeybee Health, afirma que é perigoso tomar quantidades excessivas de difenidramina porque há uma longa lista de possíveis efeitos colaterais que vêm com o envenenamento por esse medicamento. Em casos leves, os efeitos colaterais incluem sonolência, boca seca, constipação e incapacidade de urinar.