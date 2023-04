Adolescente esfaqueia professora e alunos em escola de Manaus

Na tarde de hoje (10), um estudante de 12 anos atacou colegas com uma arma branca dentro da sala de aula da Escola Adventista, localizada na avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Segundo relatos, o aluno do 7º ano do ensino fundamental tirou a arma da mochila e conseguiu ferir uma menina e outro aluno. Uma professora também sofreu tentativa de ataque. O colégio confirmou a agressão e informou que as vítimas sofreram apenas ferimentos superficiais.

A polícia foi imediatamente acionada e tomou medidas para garantir a segurança dos estudantes e funcionários da escola. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).