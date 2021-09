Adolescente é sequestrada e assassinada em ramal no Jorge Teixeira

Alice Serrão Rodrigues, 17, foi encontrada morta, na noite desta quinta-feira (16), em uma área de mata no Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A vítima foi assassinada a tiros.

Segundo testemunhas, a adolescente foi sequestrada horas antes na Rua São Paulo, no mesmo bairro. Ela estava sentada com uma criança no colo, conversando com outra mulher, quando um carro, de características não informadas, se aproximou. Dois ocupantes saíram do carro e puxaram a adolescente para dentro do veículo.

O corpo da jovem, que usava um short saia estampado, top azul e sandálias, foi encontrado por moradores da região, que acionaram a polícia. Ao chegar no local informado, a equipe policial isolou a área.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). As informações são do D24am.

