Adolescente é resgatada de cofre de loja de roupa em Nova York

A corporação de bombeiros da cidade de Port Jefferson, no estado norte-americano de Nova York, tiveram de derrubar uma parede para resgatar uma jovem de 14 anos que se encontrava presa dentro de um provador de uma loja de roupa, que costumava ser um cofre de banco.

A acompanhar a ocorrência na loja de roupas Kate & Hale, em Port Jefferson Village, esteve ainda o corpo de Bombeiros de Terryville, o departamento da polícia do Condado de Suffolk e o serviço de emergência local.

A adolescente, Giavanna Diesso explicou que estava fazendo compras com a família quando o irmão de 7 anos empurrou a porta do cofre de aço que conduz ao provador, fazendo com que ficasse trancada do outro lado.

Giavanna, a família e os funcionários da loja descobriram de imediato que a porta não ia abrir novamente e a mãe da jovem acabou por ligar para o resgate.

O chefe assistente dos bombeiros, Steve Erland, de Port Jefferson, disse que a primeira coisa que tiveram de garantir era que a jovem não ficasse sem ar. “Assim que identificamos que havia um respiradouro a deixar entrar ar, recuámos e assumimos o papel de determinar se íamos passar pela porta ou pela parede”, explicou a uma estação de televisão local, acrescentando que acabaram por escolher a parede.

Foram necessários cerca de 90 minutos para conseguir perfurar a parede e libertar Giavanna, que não ficou ferida apesar do susto.

Veja o vídeo:

FONTE: NAOM

Comentarios