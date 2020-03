Adolescente é executado com mais de 30 tiros no Novo Aleixo

Marcelo Batista do Amaral, 17 anos, foi executado com mais de 30 tiros em uma área de rip-rap, na Rua das Oliveiras, Comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (13), por volta das 16h.

De acordo com testemunhas, Marcelo foi perseguido por dois homens que estavam a pé. Eles o encurralam e efetuaram os disparos de arma de fogo. Na tentativa de fugir da execução, o adolescente se desequilibrou e caiu no rip-rap. Marcelo morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e Departamento de Perícia Técnico-Cientifícia (DPTC) foram acionados para os procedimentos de remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve assumir as investigações para identificar os dois autores e a motivação deste assassinato.

Fonte: D24AM

