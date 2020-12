Adolescente é executado a tiros em área de mata no Coroado

André Jacome Macedo Pimentel, 17, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (30), em uma área de floresta na rua Cristo Rei, no bairro Coroado 3, na Zona Leste de Manaus. A informação é da A Crítica.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 14h. Os familiares relataram que o jovem estava em casa, quando foi chamado por um amigo.

À polícia, uma testemunha contou que viu André entrando na área de mata acompanhado de dois homens, sendo um deles armado.

Durante o trajeto pela trilha, os suspeitos agrediram André. Ao chegar em um trecho de mata densa, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo à queima-roupa.

Após o crime, os criminosos fugiram sentido ignorado. No local, a polícia obteve nomes dos autores, que estão sendo mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações.

Conforme análises da perícia criminal, André foi atingido com três tiros na cabeça e outro de raspão na mão direita. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

O motivo do crime ainda é desconhecido pela polícia, no entanto, não é descartado possível relação com o tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

