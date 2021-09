Na tarde deste sábado (11/09), por volta do meio-dia, a estudante Juliana Alves, 15, foi assassinada na rua Canário, bairro Cidade de Deus, zona norte, com aproximadamente cinco tiros a queima roupa quando saía de casa com a mãe para comprar o almoço.

Segundo moradores, o ocupante de um veículo Gol cor prata parou ao lado da vítima e efetuou os disparos sem qualquer chance de defesa, todos na cabeça.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

