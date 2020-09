Adolescente é apreendido após ameaçar mãe e irmã com faca, na Zona Leste

Na manhã de quarta-feira (09/09), por volta das 11h, policiais civis da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), sob a coordenação da delegada Elizabeth de Paula, apreenderam em flagrante, um adolescente de 17 anos, por ameaçar a própria mãe e uma irmã. A ação policial aconteceu no bairro Amazonino Mendes, zona leste da capital.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, a mãe do adolescente, uma mulher de 47 anos, compareceu à sede da Especializada para informar que fora ameaçada pelo filho adolescente, e que isso já havia acontecido anteriormente. Ela relatou que ele possui duas passagens pela polícia por ter conflitos com ela, e ontem (09/09), o caso havia se repetido.

Ainda segundo a delegada, a genitora informou que, após os conflitos, ele passou um tempo morando em outros lugares, período em que firmou um relacionamento, do qual nasceu um filho. Entretanto, na terça-feira (08/09), o adolescente resolveu voltar para a casa da mãe, onde tentou tomar o quarto da irmã para morar com a companheira, o filho e os enteados, porém a mãe não aceitou. Diante disso, o adolescente se armou com uma faca e fez ameaças para a mãe e a irmã dele.

“A mulher, muito apreensiva, veio até a unidade policial, onde relatou que o filho havia ameaçado ela e uma das filhas dela. Segundo a mãe, o adolescente disse que, caso as mesmas continuassem contrariando ele, elas seriam machucadas e expulsas de casa. A genitora resolveu sair e, com medo do que pudesse acontecer, veio à delegacia, onde formalizou a denúncia. De imediato, fomos à residência da família e apreendemos o indivíduo”, explicou Elizabeth de Paula.

Procedimentos – O adolescente responderá pelo ato infracional análogo ao crime de ameaça. Ao término dos procedimentos na Deaai, ele foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

