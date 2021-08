Adolescente de 17 anos é morta com cinco tiros no rosto em Manaus

Desespero e revolta foi o que os familiares da adolescente Alesa Oliveira Santos, de 17 anos, sentiram ao receber a notícia de que a jovem tinha sido morta com cinco tiros no rosto, na noite deste domingo (22), na avenida José Romão, no bairro Novo Aleixo, na zona Leste. Um homem que estava com ela também foi baleado.

Segundo os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a menina estava conversando com o homem na rua quando eles foram surpreendidos por um carro com criminosos, que chegaram disparando contra os dois. Todos os tiros que Alesa levou foram no rosto.

Entretanto, uma outra versão aponta que os criminosos confundiram a menina e a mataram por engano. Todas as versões serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A menina, ainda, foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Os familiares de Alesa estavam no local e receberam a notícia com desespero e tristeza.

FONTE: EM TEMPO

