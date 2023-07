Adelson Albuquerque lança oficialmente nome para concorrer na eleição do Boi Garantido

O empresário Adelson Albuquerque, lançou oficialmente o nome dele a presidência da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido para a eleição de 2023. A postagem foi realizada na noite de 09 de julho. Acompanhe.

“Amigo (a) sócio(a) do nosso GARANTIDO!

Agora sim!

Terminou o Boi de Arena e infelizmente não ganhamos. Este ano teremos eleições no nosso GARANTIDO e teremos várias opções de candidatos.

Avaliem com carinho qual será o projeto pros próximos 3 anos à frente de nossa ASSOCIAÇÃO!

Não estava em campanha pelo respeito que tenho com nosso Boi de Arena, com a nossa Alvorada e as saídas nos dias 12 e 24 de junho.

Quem está na presidência sofre com os candidatos que torcem até para o Boi perder, para enfraquecer quem está na situação. Sofri isso na pele e não queria isso pra ninguem!

Coloco meu nome para a avaliação de vocês. Vocês decidem quem é o melhor, quem tem melhor perfil.

Sou administrador com formação em empreendedorismo e tenho conhecimento em todos os setores do boi.

Já tive a oportunidade de trabalhar no Administrativo, no Social e aprendi como funciona a construção de um Boi de arena VENCEDOR.

No decorrer da campanha colocaremos nossos projetos para os próximos 3 anos à frente de nosso Boi.

Sou torcedor apaixonado e CANDIDATO, meu nome é Adelson Albuquerque, e quero o melhor para nosso Boi Garantido!”

fonte: PARINTINS AMAZONAS