Adele está sendo acusada agora de plagiar Chico Buarque

Adele lançou seu mais novo álbum na última sexta-feira (19), intutlado de ’30’. Apesar das canções do disco estarem no topo das paradas, os brasileiros notaram um detalhe.

Isso porque uma das músicas, “To Be Loved”, começa com um toque de piano muito parecido com o da música “Eu Te Amo”, de Chico Buarque e Tom Jobim.

Um tuíte publicado logo após o lançamento de Adele comparou o começo das duas músicas. “Eu quero ver a Adele na prisão, é isso que eu quero ver”, escreveu um internauta.

Anteriormente, Adele já havia sido apontada como plagiadora da música “Mulheres”, de Martinho da Vila, com a sua canção “Million Years Ago”.

