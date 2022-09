Adaf prorroga segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em 41 municípios

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) prorrogou, nesta quarta-feira (14/09), a segunda etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa (FA) de bovinos e bubalinos de até 24 meses, nos 41 municípios do Amazonas onde a vacinação ainda é obrigatória. Com a prorrogação, gerada pela falta de vacinas disponíveis para venda nas casas agropecuárias privadas, a imunização do rebanho e a notificação do procedimento junto à Adaf deverão ser realizadas até o dia 29 de setembro.

Nesta etapa, estão contemplados os municípios de: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

A vacinação de bovídeos é obrigatória e consiste em uma das estratégias do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (Pnefa), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para garantir o status desses municípios como zona livre de febre aftosa com vacinação. Além de essencial para garantir a sanidade do rebanho do Estado, a medida assegura a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos amazonenses.

A coordenadora do Pnefa no Amazonas, Joelma Silva, afirma que a falta de vacinas disponíveis para venda nas casas agropecuárias privadas motivou a extensão do prazo.

“Alguns laboratórios não estão conseguindo fornecer o imunizante para as casas agropecuárias, gerando um desabastecimento. Comprometida em garantir a sanidade dos animais e evitar que os produtores sejam prejudicados, a Adaf encaminhou para o Ministério o pedido de prorrogação feito pela Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea). Sensibilizado, o Mapa acatou e prorrogou até o dia 29 deste mês o prazo para a vacinação e a devida notificação junto aos nossos escritórios”, destacou.

A expectativa é que, 230 mil bovídeos de até 24 meses recebam a vacina, no Amazonas. O imunizante é comercializado, em alguns municípios, pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), e em outros por casas agropecuárias cadastradas junto à Adaf. A não imunização do rebanho acarreta multa de R$ 40 por animal, mais R$ 300 por propriedade.

A doença

A Febre Aftosa (FA) é uma doença causada por um vírus de RNA da família Picornaviridae e do gênero Apthovirus altamente contagioso, que acomete bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos e outros animais de cascos fendidos. A transmissão acontece principal por via respiratória ou por contato direto ou indireto com animais infectados.