ADAF notifica convocados em concurso público para apresentar documentação

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) notificou, nesta sexta-feira (05/05), os convocados do concurso público para o provimento efetivo do quadro de pessoal da agência por meio do decreto de 19 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE). A partir da próxima segunda-feira (08/05), os aprovados poderão apresentar a documentação na agência, contando com o prazo de 30 dias para a efetivação da documentação obrigatória e dos exames admissionais.

De acordo com a agência, diante do estado de calamidade pública decretado pelo Governo do Estado em razão da pandemia do novo coronavírus, os prazos e as providências relacionadas à nomeação foram suspensos pelo Decreto nº 42.105, de 24 de março de 2020, e somente restabelecido por meio do Decreto nº 42.330, publicado no último dia 28 de maio, na semana passada.

“A partir da semana que vem, estaremos retomando as medidas administrativas referentes ao concurso público da Adaf, levando em consideração a importância dos nossos novos colegas que irão contribuir com os compromissos da Adaf relativos às ações de defesa animal, defesa vegetal, inspeção de produtos agropecuários, cadastro e fiscalização de agrotóxicos”, comentou o diretor-presidente da Agência, Alexandre Araújo.

Atendimento

A Adaf orienta os candidatos que respeitem o protocolo sanitário de enfrentamento da Covid-19 no sentido de evitar aglomerações.

Devido às circunstâncias atuais, a agência estabeleceu que a apresentação da documentação obrigatória poderá ser realizada através de dois mecanismos. O candidato pode encaminhar por e-mail: concurso.adaf.2018@adaf.am.gov.br ou agendar previamente o seu comparecimento na sede da Adaf, por meio do telefone (92) 99122-8027, com a gerente de Recursos Humanos, Cilene Pires. A agência está localizada na avenida Carlos Drumond de Andrade, n° 1.460, Bloco “G”, Ulbra – Conjunto Atílio Andreazza, no Japiim.

*Com informações da assessoria

